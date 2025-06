Miguel Herrera: "Se hizo una muy buena fase de grupos"

El técnico de la Selección Nacional, Miguel Herrera, salió muy satisfecho con el empate sin goles ante México por la entrega y el esfuerzo de sus jugadores.

Sin embargo, hubo algo en lo que sí salió desconforme y es que la Tricolor deberá viajar este mismo lunes a Minneapolis, sede del partido ante Estados Unidos por los cuartos de final de Copa Oro.

Esto fue lo más destacado de la conferencia de prensa del Piojo Herrera tras el juego ante México:

Balance del juego.

La verdad el equipo hizo una primera parte donde tuvo que emplearse a fondo, llegamos a definir el primer y segundo lugar, pero desafortunadamente por un gol no nos alcanzó, ahora vendrá preparar el siguiente partido y hacerlo de lo mejor.

“Se hizo una muy buena fase de grupos, hicimos 7 puntos, nos vamos invictos, somos conscientes de que tenemos cosas por mejorar.

Actuación de Brandon Aguilera.

Me parece que Brandon hizo un gran partido, Josi también, me gusta mucho los muchachos, este es el equipo que tenemos, este recambio lo comenzó Gustavo y tenemos que seguir ese recambio y estoy contento porque lo comenzó bien.

Sobre la cohesión de equipo.

La verdad como equipo seguimos creciendo, hay mucho que trabajar, el equipo lo hace bien, nosotros ajustamos y mejoramos bastante. Las oportunidades fueron muy claras para ambos equipos, cuando ajustamos creo que nivelamos, me gustó mucho el segundo tiempo.

Sobre el papel de Keylor Navas.

Keylor por eso lo tenemos, si no lo aprovechamos seríamos muy tontos no aprovechar a un guardameta de ese tamaño. Contento tranquilo pues se hizo una muy buena fase de grupos y el siguiente partido será más difícil.

Sobre la semana larga y viajar este mismo lunes.

A mí me va a ayudar mucho para trabajar, pero ya está así estipulado. Me hubiera gustado tener libre mañana y no viajar este lunes, te rompe todo el día, pero bueno te hacen viajar, o sea, tres días para trabajar, pues el día de descanso, eso es lo único que me tiene desconforme, el viaje estaba para el martes y lo cambiaron para lunes.

Sobre la baja de Manfred Ugalde y Joseph Mora.

Vamos a trabajar, hoy no tenemos un carrilero por izquierda que me gusta a mí de ir y venir, pero vamos a trabajar con Calvo que juega por ahí.

Sobre su sentimiento de enfrentar a México.

Yo quería ganar, pues los muchachos querían la victoria y el grupo lo buscó, se han matado en los entrenamientos, al final siento que es bueno no perder, enfrentamos a un gran rival.