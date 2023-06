Luis Fernando Suárez: "Nunca había visto una Costa Rica tan pasiva como la vi hoy"

El técnico de la Tricolor mencionó que está lejos de irse de su puesto , pese a solo ganar un partido (no oficial) en este 2023 ante Martinica.

“Cada día Estas ganas de seguir adelante no se me acaban y menos hoy”, puntualizó.

Eso sí, se mostró con mayor crítica con respecto a otros juegos , pues aclaró que no le gustó para nada el primer tiempo.

“Lo que sí me preocupó en el primer tiempo fue la pasividad que tenía el equipo, pues dejó que el equipo contrario hiciera el juego que quisiera.

“Valorar resultados por la forma que se juega, eso vale poco y nada si uno no tiene una actitud distinta de la que mostramos en el primer tiempo. Nunca había visto una Costa Rica tan pasiva a lo que vi hoy en el primer tiempo”, expresó.

“Nosotros clasificamos al Mundial pasado porque teníamos un grupo emocionalmente, éramos muy fuertes, de pronto era débil en lo demás, bueno, defensivamente y no más… Nosotros clasificamos a punta de emociones”, manifestó mientras pidió disculpas por estar más exaltado que de costumbre.

“Sigo creyendo que es un buen grupo, pero si de esto no se aprende, no se puede aprender más de esto. No puedo prometer nada, eso lo tenemos que hacer el lunes cuando enfrentemos a Panamá, ahí tenemos que responder”, concluyó.