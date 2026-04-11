Zona Tec: Videollamadas desde el espacio marcan un hito a más de 300.000 km de la Tierra

La tecnología avanza en múltiples frentes al mismo tiempo. Mientras en el espacio se consolidan nuevas formas de comunicación, en la Tierra la industria enfrenta desafíos vinculados a la producción y demanda de componentes clave.

Uno de los hitos más recientes lo protagoniza la misión Artemis II, que demostró que las videollamadas son posibles a más de 300.000 kilómetros de la Tierra. Para lograrlo, la NASA utilizó la plataforma de telemedicina VSEE, diseñada para operar en condiciones de alta latencia, pérdida de datos y conexiones inestables, características propias del entorno espacial.

﻿El comandante Reid Wiseman puso a prueba esta tecnología al realizar una videollamada con sus hijas, evidenciando el potencial de estos sistemas para futuras misiones espaciales. Este tipo de herramientas también abre la puerta al desarrollo de servicios de salud remota en viajes de larga duración.

﻿De la conexión en el espacio profundo al reto de producir tecnología en la Tierra﻿

En paralelo, el mercado tecnológico enfrenta tensiones por la alta demanda de dispositivos. El MacBook Neo de Apple, lanzado en marzo con un precio de 599 dólares, se ha convertido en uno de los productos más exitosos de la marca en los últimos años.

El equipo, orientado a estudiantes y usuarios domésticos, incorpora el chip A18 Pro, el mismo que utiliza el iPhone. Esta estrategia permite reducir costos y ampliar el alcance del producto, lo que ha impulsado sus ventas.

Sin embargo, ese éxito comienza a generar presión sobre la cadena de suministro. La disponibilidad de chips se reduce ante la demanda, lo que obliga a la compañía a evaluar opciones como ampliar la producción o acelerar el desarrollo de nuevos modelos.

Al mismo tiempo, otras empresas del sector muestran un desempeño positivo. Samsung reportó resultados preliminares del primer trimestre con ingresos por 133 billones de wones y un beneficio operativo superior a los 57 billones, lo que representa un aumento de más del 700% respecto al mismo periodo de 2025.



Este crecimiento responde al aumento en la demanda de chips especializados para inteligencia artificial, un segmento que se consolida como uno de los motores principales de la industria.



Tras un periodo de ajustes en 2025, la compañía logra una recuperación acelerada, en un contexto donde la innovación tecnológica y la disponibilidad de semiconductores definen el ritmo del mercado global.

