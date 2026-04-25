Zona Tec: Apple abre nuevo capítulo en su historia tras salida de Tim Cook

El 1 de septiembre termina una era para Apple: Tim Cook dejará de ser el director ejecutivo de la empresa tras casi 15 años al frente. Cook había asumido la dirección de Apple en 2011, tras la salida de Steve Jobs. Desde entonces, lideró el cambio para pasar de una compañía de hardware a un ecosistema completo de productos y servicios. Su sustituto será John Ternus, un ingeniero que desde 2021 ejerce como vicepresidente de hardware en Apple. Ternus ha liderado el desarrollo de productos como el iPhone, el iPad y los chips propios de la empresa. Su llegada coincidirá con el lanzamiento del iPhone 18.



En otras noticias tecnológicas, un robot humanoide marcó un hito en China: completó media maratón en solo 50 minutos y 26 segundos, superando el récord mundial humano. El hecho ocurrió el pasado domingo, en la carrera de robots de Pekín. Su nombre es “Lightning”. Fue desarrollado por la empresa de teléfonos Honor. Su diseño le permite correr de forma autónoma, mantener el equilibrio y adaptarse a curvas y pendientes. En total, participaron cientos de robots acompañados por más de 12 mil corredores humanos.



En otros temas, la compañía ‘Oppo’ presentó su teléfono más ambicioso hasta el momento: el Find X9 Ultra. Este nuevo dispositivo incorpora cuatro cámaras con dos sensores de 200 megapíxeles. Además, la compañía china ha introducido el primer teleobjetivo de 50 megapíxeles con zoom de hasta diez aumentos del mercado. Para video, ofrece grabación en 8K y HDR. Oppo busca ofrecer una experiencia similar al manejo de una cámara profesional, por eso el teléfono tiene este diseño con el lente circular y además ha incorporado accesorios como este objetivo y controles físicos en el teléfono.

También entre las noticias tecnológicas más destacadas de esta semana, DJI presentó una nueva línea de drones diseñados para principiantes. Se trata de los modelos Lito 1 y Lito X1. Ambos equipos son fáciles de volar, de transportar y pesan solo 250 gramos. En pleno vuelo, pueden grabar video en 4K y tomar fotografías en 8K. Los drones incorporan sensores de detección. Alcanzan hasta 30 minutos de autonomía en versiones básicas y más de 50 minutos en modelos avanzados.