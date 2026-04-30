“Yo sí sé”: la campaña de BAC para aprovechar mejor el salario

Tener el salario depositado en una cuenta no siempre significa sacarle el mayor provecho. Esa es, precisamente, la premisa detrás de "Yo sí sé", la nueva campaña con la que BAC busca acercar a sus clientes a los beneficios y herramientas que ya tienen a su disposición, pero que muchos aún no conocen del todo.

La iniciativa surge como una respuesta a una realidad frecuente en las finanzas personales: las personas cuentan con recursos y servicios disponibles, pero no siempre saben cómo usarlos a su favor. A través de esta campaña, el banco promueve un mayor conocimiento de sus soluciones digitales, diseñadas para quienes reciben su salario en la entidad.

Entre las funcionalidades que destaca la propuesta figuran herramientas para optimizar pagos, llevar un seguimiento detallado de los gastos y tomar decisiones más informadas sobre el uso del dinero en el día a día. La idea es que cada cliente pueda identificar cuáles de esas opciones se ajustan mejor a su realidad financiera y comenzar a utilizarlas de forma activa.

Para quienes quieran profundizar en los beneficios disponibles, incluyendo promociones y comercios afiliados, BAC pone a disposición la plataforma Mipromo, donde los usuarios pueden explorar las ventajas vinculadas a su cuenta.