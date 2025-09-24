¿Y las mascotas? Ley aún no define cómo deben viajar en carro

Entre enero y julio de este año, 2.176 conductores fueron sancionados por no utilizar el cinturón de seguridad mientras conducían. Otros 895 recibieron la misma sanción por permitir que algún acompañante no lo llevara puesto. Este tipo de medidas existen porque el cinturón salva vidas.



Y si tanto insistimos en que los humanos viajen seguros, ¿por qué no hacerlo también con quienes no pueden decidir por sí mismos? Sí, hablamos de nuestras mascotas. Actualmente, la Ley de Tránsito en Costa Rica no establece una normativa específica sobre cómo deben viajar las mascotas en un vehículo (ver video adjunto).



Sin embargo, sí prohíbe que el conductor lleve al animal en brazos, piernas, hombros o cabeza, ya que eso implica realizar otra actividad mientras se conduce, lo cual es sancionable con ¢123.000, igual que hablar por celular sin manos libres.



Porque ya sea un perro, un gato, un hámster, una iguana o cualquier otro compañero de cuatro patas, escamas o plumas, todos merecen viajar seguros y sin poner en riesgo la vida de nadie.