Xiaomi presenta la Serie Xiaomi 15T

Xiaomi Corporation anuncia oficialmente en Costa Rica la llegada de la esperada Serie Xiaomi 15T, integrada por los modelos Xiaomi 15T y Xiaomi 15T Pro, que representan un salto significativo en la evolución de la línea T. Esta propuesta combina cámaras co-desarrolladas con Leica, conectividad de vanguardia y un diseño refinado que eleva la experiencia de los usuarios a un nivel completamente nuevo.



El Xiaomi 15T incluye una cámara principal, una ultra gran angular y una telefoto, mientras que el Xiaomi 15T Pro integra una cámara principal, una ultra gran angular y la nueva cámara Leica 5x ProTelefoto. Ambos sistemas están diseñados para ofrecer resultados impresionantes en una amplia gama de escenarios.



Para una composición versátil, el Xiaomi 15T Pro abarca distancias focales que van de 15 mm a 230 mm, mientras que el Xiaomi 15T cubre de 15 mm a 92 mm con sus tres cámaras traseras, lo que permite capturar desde paisajes amplios hasta primeros planos con gran precisión.



El Xiaomi 15T Pro va un paso más allá con un sensor de imagen Light Fusion 900 de altas especificaciones, que ofrece un rango dinámico de 13.5 EV para una claridad y precisión superiores en los tonos.



En cuanto a la videografía, la Serie Xiaomi 15T ofrece capacidades de nivel profesional para creadores. Ambos modelos permiten grabación en 4K a 30fps HDR10+ en todas las distancias focales, garantizando colores vibrantes y contraste uniforme sin importar el lente utilizado. El Xiaomi 15T Pro amplía aún más las posibilidades al soportar grabación en 4K a 120fps en la cámara principal, lo que permite crear clips cinematográficos con mayor control. Para quienes buscan flexibilidad en la postproducción, el dispositivo también graba en 4K a 60fps 10-bit Log con entrada LUT.



De la fotografía a la videografía, el sistema de cámaras de la Serie Xiaomi 15T ofrece una solución completa para los usuarios que buscan control creativo sin esfuerzo y resultados memorables, ya sea capturando momentos espontáneos o diseñando narrativas cuidadosamente compuestas.



Conectividad innovadora y un nuevo sistema operativo



La Serie Xiaomi 15T también marca el debut de Xiaomi HyperOS 3, el sistema operativo que eleva la experiencia de los usuarios con mejoras clave en multitarea, arranque más rápido de aplicaciones y un diseño visual renovado.



A esto se suma la integración de Xiaomi HyperAI, una inteligencia de sistema que potencia la productividad diaria al anticiparse a las necesidades del usuario y optimizar la interconexión entre dispositivos. Ambos modelos integran una batería de 5,500 mAh, diseñada para durar más y cargar más rápido.



Todo este poder está contenido en un diseño premium que combina elegancia, resistencia y comodidad en mano. Con bordes refinados, marcos robustos y acabados sofisticados, la Serie Xiaomi 15T no solo eleva la experiencia tecnológica, sino también el estilo personal de cada usuario.



Disponibilidad en Costa Rica



El Xiaomi 15T está disponible en colores Negro, Gris y Oro Rosa, con un precio inicial de ₡349,900 en su versión de 12GB + 512GB.



El Xiaomi 15T Pro llega en colores Negro, Gris y Oro Moca, con un precio inicial de ₡449,900, también en versión de 12GB + 512GB.



Ambos modelos se pueden adquirir en Xiaomi Stores y en las principales tiendas de electrodomésticos en el país.



Durante las primeras ventas en Costa Rica, a partir del 17 de octubre 2025, los usuarios recibirán regalos exclusivos por el lanzamiento hasta agotar existencias: Por la compra del Xiaomi 15T, se lleva gratis una Xiaomi Smart Band 10 y por la compra del Xiaomi 15T Pro, se lleva gratis unos Xiaomi Buds 5.



Al adquirir un dispositivo de esta serie, los usuarios obtendrán beneficios exclusivos que refuerzan la propuesta de valor de Xiaomi.

