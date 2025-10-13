Video: Banda de Zarcero llevó “calor tico” a compatriotas radicados en EE. UU.

Orgullo, mucho patriotismo, talento y una mezcla de sentimientos se vivieron en la Gira “Pura vida” en su paso por Nueva York y Nueva Jersey.

Las diferentes presentaciones que tuvo la Banda Municipal de Zarcero en Estados Unidos hicieron que muchos ticos residentes en suelo americano se reunieran para vivir un poco del “calorcito” tico (ver video adjunto).



La Banda Municipal de Zarcero se presentó el viernes en el Madison Square Park, el sábado en el Estadio de los Halcones en New Jersey y el domingo en la Quinta Avenida, en Manhattan. Al verlos, algunos compatriotas se emocionaron hasta las lágrimas.



Ahora, este grupo musical se prepara para cerrar el 2025 con broche de oro en el Desfile Ciudad de las Estrellas, que se celebrará el próximo 14 de diciembre en Panamá.