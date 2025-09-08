Vea los emocionantes detalles de la canonización de Carlo Acutis y Pier Giorgio Frassati

Este domingo se celebró en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, la esperada canonización del beato Carlo Acutis, evento que reunió a cerca de 80 mil personas, según datos de Vatican News. Junto a él, también fue proclamado santo Pier Giorgio Frassati, sumando así dos nuevas figuras a la lista de santos de la Iglesia católica.

La ceremonia estuvo marcada por varios momentos emotivos. Uno de ellos fue la participación de Valeria Vargas, la joven costarricense que recibió el milagro atribuido a Carlo Acutis, quien leyó la primera intención en la oración de los fieles.



Por su parte, Michael Acutis, hermano menor de Carlo, fue el encargado de leer la primera lectura. Otro detalle significativo fue el momento del ofertorio, en el cual la familia entera de Carlo Acutis presentó la reliquia de su corazón.



Cabe recordar que el corazón del nuevo santo se encontraba en el Santuario de San Rufino, en Asís, y fue trasladado esta semana a la Basílica de San Pedro, para ser presentado como reliquia durante la canonización.



La misa también contó con la participación del seminarista costarricense Sebastián Camacho, quien lleva más de un año de formación en el Vaticano.



Durante la homilía, el Papa León XVI destacó las similitudes entre los nuevos santos, resaltando su compromiso con los pobres, su entrega al prójimo y su testimonio de vida cristiana.



Finalmente, la madre de Valeria Vargas ofreció declaraciones al medio costarricense Telenoticias, donde aseguró que, además del milagro físico concedido a su hija, San Carlo Acutis obró un milagro espiritual en su vida personal: “Era católica, pero no practicante, Carlo no solo hizo un milagro en la vida de mi hija, la salvó, sino que también hizo un milagro de conversión a la fe en mí”, expresó.