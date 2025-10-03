¿Usted es un ‘Voliolover’? Lo estamos buscando para compartir la pasión por el café

Hace más de 85 años, en el corazón de Costa Rica, nació Café Volio con la misión de llevar a cada hogar un café fresco y cargado de tradición. Ese legado, transmitido de generación en generación, hoy se renueva con el lanzamiento de su nueva plataforma de comunicación: “Pasión que se comparte”.



Con este proyecto, Café Volio pretende reforzar la conexión con los llamados 'Voliolovers' y con todos aquellos que encuentran en el café un punto de encuentro cotidiano.



Como parte de la campaña, se presentó la canción oficial Pasión que se comparte. Esta obra busca transmitir la autenticidad de quienes viven y comparten la pasión por una buena taza de café, consolidando a Volio como un símbolo de unión y tradición en la vida de los costarricenses.