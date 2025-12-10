Universidad San Marcos obtiene el Sello Kalos Virtual Iberoamérica

La Universidad San Marcos (USAM) recibió oficialmente el Sello Kalos Virtual Iberoamérica (KVI) con la calificación de Altamente Satisfactorio, tras un riguroso proceso de evaluación externa que certifica la calidad de su programa de Bachillerato y Licenciatura en Administración de Empresas en modalidad virtual. El reconocimiento, otorgado por la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) y la Red Iberoamericana para el Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (RIACES), posiciona a USAM como referente regional en educación a distancia.

En el caso de USAM, la comisión internacional de pares académicos concluyó que la universidad cumple con los más altos estándares de calidad en virtualidad, destacando su modelo educativo actualizado, el acompañamiento al estudiantado y la robustez de sus plataformas digitales.

Un modelo educativo que nació virtual

De acuerdo con el informe de evaluación, uno de los principales diferenciales de la Universidad San Marcos es que sus planes de estudio fueron concebidos desde el inicio bajo un enfoque virtual, y no como una adaptación posterior. Esto garantiza coherencia entre el plan de estudios, el perfil de egreso y las competencias profesionales que se desarrollan en cada asignatura.

La institución ofrece actualmente a sus estudiantes matriculados en modalidad virtual, acceso a un ecosistema académico que combina clases asincrónicas y sincrónicas, bibliotecas digitales, actividades de internacionalización y un modelo de prácticas profesionales con estándares claros.

Docentes capacitados e innovación tecnológica﻿

Otro de los aspectos destacados por los evaluadores fue la planta docente, conformada por profesionales con experiencia disciplinar y competencias tecno-pedagógicas para la enseñanza en línea. USAM implementa un sistema de formación continua obligatoria y optativa para el profesorado, además de acompañamiento permanente en el uso de plataformas como Canvas, lo que asegura una docencia innovadora y adaptada a las exigencias de la virtualidad.

Éxito estudiantil y resultados medibles

La comisión también resaltó los indicadores de desempeño de la universidad en modalidad virtual: altos niveles de éxito académico, permanencia estudiantil, reducción de la deserción y graduación oportuna. USAM implementa estrategias de acompañamiento desde la inducción (“Café con el Director”, talleres de técnicas de estudio) hasta programas de tutorías, becas y seguimiento a egresados mediante el sistema SIGUS.

Este enfoque integral asegura que el estudiante no solo reciba clases, sino que viva una experiencia formativa completa, con apoyo en cada etapa de su trayectoria académica y profesional.

Con este sello, la Universidad San Marcos avanza con excelencia académica e innovación en educación virtual, sumando un reconocimiento internacional al respaldo que ya posee del Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior (SINAES) en Costa Rica para su modalidad presencial.

“Este logro refleja el esfuerzo conjunto de toda la comunidad universitaria. El Sello Kalos Virtual Iberoamérica nos ratifica como líderes en educación virtual en la región y nos impulsa a seguir innovando para ofrecer experiencias académicas de calidad, accesibles y pertinentes”, afirmó Marco Esquivel, Rector de la Universidad San Marcos.

El Sello Kalos Virtual no solo valida la calidad del programa de Administración de Empresas, sino que también fortalece la confianza pública en la oferta académica de USAM y abre la puerta a nuevas oportunidades de cooperación internacional.

