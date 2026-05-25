Universidad Latina de Costa Rica inaugura nuevo Campus 5 Estrellas en San Pedro

La Universidad Latina de Costa Rica inauguró su nuevo Campus 5 Estrellas en San Pedro.

La infraestructura, que requirió una inversión de $23.5 millones, obtuvo la certificación internacional EDGE Advanced.



El proyecto consistió en la remodelación integral de una estructura con más de 30 años de antigüedad, transformada en un moderno campus de 11.000 metros cuadrados distribuidos en tres niveles. El espacio incorpora aulas, laboratorios, biblioteca, restaurante y áreas administrativas, además de patios internos rediseñados con mayor iluminación natural y vegetación.



Entre sus principales características destacan un ahorro del 43% en energía, 51% en agua y una reducción del 85% en carbono incorporado en materiales, cifras que superan ampliamente los estándares exigidos para la certificación EDGE Advanced.