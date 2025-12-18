Universidad Fidélitas consolida su crecimiento con laboratorios de última generación

La Universidad Fidélitas consolidó en los últimos años su posición como referente en educación superior, reforzando su apuesta por el aprendizaje práctico.

En 2024, se inauguró el Edificio de la Innovación en la sede de San Pedro: un centro tecnológico de cinco niveles que integra laboratorios de Robótica, Telecomunicaciones e Innovación, además de talleres de Arquitectura y simuladores. A este crecimiento se sumó, en 2025, la remodelación integral del edificio B en la sede de Heredia, que incorporó laboratorios especializados en Robótica Industrial, Ingeniería Civil, Electricidad, Electrónica y Telecomunicaciones.

Estas herramientas facilitan la experimentación continua, el diseño de soluciones reales y el desarrollo de habilidades que responden a las exigencias actuales de industrias como la logística, las telecomunicaciones, la Ingeniería Civil, la Mecatrónica y la manufactura inteligente.

Con 45 años de trayectoria y una calificación de 5 estrellas QS STAR en calidad educativa, empleabilidad, enseñanza en línea e impacto ambiental, la Universidad Fidélitas reafirma su compromiso con la excelencia.

