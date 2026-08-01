UNED rendirá homenaje a 32 figuras de Costa Rica
El nuevo paseo de los próceres incluirá bustos, una galería virtual y un libro digital para preservar el legado de figuras que marcaron la historia del país.
La imagen de Ricardo Jiménez Oreamuno forma parte de las 32 figuras costarricenses que estarán en el paseo de los próceres que ya se construye en la Universidad Nacional Estatal a Distancia (UNED) en Sabanilla de Montes de Oca.
Será un espacio permanente que se verá así y en donde se homenajea también a José María Castro Madriz, Mauro Fernández Acuña, Manuel González Zeledón, María Isabel Carvajal y Clodomiro Picado Twight.
Los bustos permanecen en una sala a la espera de ser colocados en la parte frontal de la institución para que puedan ser apreciados por todas las personas.
La iniciativa también busca acercar a las nuevas generaciones al legado de quienes contribuyeron al desarrollo del país.
El proyecto se complementa con una galería virtual inmersiva y un libro digital de acceso gratuito sobre los personajes homenajeados.