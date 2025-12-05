UNED lanza librería virtual OFIDIVE para ampliar acceso al conocimiento

La Universidad Estatal a Distancia (UNED) anunció el lanzamiento de su Librería Virtual OFIDIVE, un nuevo espacio digital que busca acercar el conocimiento a toda la población mediante la venta en línea de materiales académicos y obras literarias editadas por la Editorial UNED.

Con un catálogo en constante actualización, la Librería Virtual OFIDIVE pone a disposición libros académicos que respaldan diversos programas de estudio, así como obras literarias nacionales e internacionales.

Ofrece textos digitales de acceso inmediato y libros impresos con entrega segura, ampliando las opciones para estudiantes, docentes y lectores en general, interesados en literatura, investigación y divulgación científica.



La plataforma ya está disponible en el sitio oficial de la Editorial UNED, donde cualquier persona puede explorar el catálogo y realizar sus compras en línea, fortaleciendo así el modelo de educación a distancia de la institución.