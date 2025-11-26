Una gata rescatada de una bóveda confirma la urgencia de castrar a tiempo, dice Catrix
La felina, hallada deshidratada y lesionada, refleja la necesidad de esterilizar antes del primer celo para reducir riesgos, controlar la población y promover tenencia responsable.
Esta gatita gris estaba casi que enterrada en el cementerio de Santa Ana.
Por suerte, hoy su historia sirve como ejemplo del trabajo que desde hace más de una década realizan en Catrix, una organización dedicada a la protección felina y a promover una tenencia responsable.
"Tenemos un ingreso reciente: una gatita gris que estaba muy mal ella, muy mal, y su propio instinto la hizo buscar una cripta o una bóveda, como se le dice en un cementerio, en el cementerio de Santa Ana. Y así esa gatita salió de una tumba casi muerta, llega a nosotros casi muerta porque estaba muy, muy deshidratada y eso pues es al borde de la muerte que la traía, y ahora la tenemos aquí recuperada, sí tiene una lesión vieja, una fractura vieja, entonces tiene la manita un poquito chuequita, sabemos que es una gatita viejita que le falta un colmillito, pero está bien con nosotros, como le decíamos ahora que hablábamos con ella en la mañana, le decíamos que está en un hotel de lujo aquí, ya no está metida en un lugar frío y horrible”, aseguró Julia Rojas, de Catrix.
La organización impulsa especialmente la
castración pediátrica
, un procedimiento seguro que se realiza a edades tempranas y que contribuye a controlar éticamente la población felina. Además, reduce conductas como el marcaje, los maullidos intensos y los intentos de escape, y disminuye de forma drástica el riesgo de enfermedades graves.
“En este momento es manteniendo la línea de castración pediátrica, es la forma como Holanda, por ejemplo, siendo el único país que no tiene animales callejeros, logró controlar este programa y son las recomendaciones que se dan de las entidades veterinarias europeas y de Estados Unidos en este momento donde se sabe que castrar antes de los cuatro meses es totalmente favorable para evitar tanto los comportamientos que nos pueden resultar molestos como el marcaje, maullar, escaparse y demás. Es más, muchos gatos escapan a los seis meses y de repente por ahí les dicen espere a los seis meses y es esa edad donde se ponen más intensos reproductivamente, entonces para qué nos vamos a esperar después una gatita que se castra antes del celo no va a tener o es básicamente nula la posibilidad de que tenga un cáncer de mama y en las gatas el cáncer de mama es frecuente, es muy agresivo, hace metástasis y generalmente cuando las personas tienen una gatita con cáncer de mama harían lo que sea para poderla curar”, explicó Julia Rojas.
Tras la cirugía, los gatos pueden ser consentidos con premios como atún o golosinas felinas, además de descanso y cariño para favorecer una buena recuperación.
Durante los últimos 11 años, Catrix ha estudiado esta problemática y ha llevado a cabo campañas de castración, apoyadas por su unidad móvil que recorre distintas zonas del país. La organización espera continuar ampliando su alcance y contribuir a que menos gatos sufran abandono, enfermedades o condiciones extremas como las vividas por esta pequeña felina.