Una gata rescatada de una bóveda confirma la urgencia de castrar a tiempo, dice Catrix

Esta gatita gris estaba casi que enterrada en el cementerio de Santa Ana.

Por suerte, hoy su historia sirve como ejemplo del trabajo que desde hace más de una década realizan en Catrix, una organización dedicada a la protección felina y a promover una tenencia responsable.

"Tenemos un ingreso reciente: una gatita gris que estaba muy mal ella, muy mal, y su propio instinto la hizo buscar una cripta o una bóveda, como se le dice en un cementerio, en el cementerio de Santa Ana. Y así esa gatita salió de una tumba casi muerta, llega a nosotros casi muerta porque estaba muy, muy deshidratada y eso pues es al borde de la muerte que la traía, y ahora la tenemos aquí recuperada, sí tiene una lesión vieja, una fractura vieja, entonces tiene la manita un poquito chuequita, sabemos que es una gatita viejita que le falta un colmillito, pero está bien con nosotros, como le decíamos ahora que hablábamos con ella en la mañana, le decíamos que está en un hotel de lujo aquí, ya no está metida en un lugar frío y horrible”, aseguró Julia Rojas, de Catrix.

La organización impulsa especialmente la

castración pediátrica

, un procedimiento seguro que se realiza a edades tempranas y que contribuye a controlar éticamente la población felina. Además, reduce conductas como el marcaje, los maullidos intensos y los intentos de escape, y disminuye de forma drástica el riesgo de enfermedades graves.