Una buena suplementación puede aliviar el dolor del nervio ciático

El dolor provocado por el nervio ciático puede llegar a ser incapacitante y afectar significativamente la calidad de vida. Sin embargo, un abordaje integral que combine atención médica, fisioterapia, ejercicio, alimentación y suplementación puede favorecer la recuperación y aliviar los síntomas.



La fisioterapeuta Rebeca Pacheco explicó que la ciática no es una enfermedad, sino un síntoma originado por la compresión o inflamación del nervio ciático, cuya causa debe ser identificada para definir el tratamiento más adecuado.



Como complemento a ese proceso, Millennium Natural Systems ofrece una línea de suplementos orientada a apoyar la salud del sistema nervioso y muscular.



Entre ellos destaca el ácido alfa lipoico, reconocido por su acción antioxidante. Según explicó la especialista, este suplemento ayuda a combatir el estrés oxidativo generado por la inflamación y la compresión del nervio, favoreciendo la neutralización de radicales libres que pueden agravar el dolor.



Otro de los productos recomendados es la curcumina, ingrediente con propiedades antioxidantes y antiinflamatorias que puede combinarse con el alfa ácido lipoico para potenciar sus efectos y contribuir a disminuir la inflamación asociada a la ciática.



La vitamina B12 también juega un papel importante, ya que favorece la regeneración de la capa que recubre los nervios y facilita la correcta transmisión de los impulsos nerviosos, especialmente cuando existe daño por compresión.



Por su parte, el omega 3, gracias a su contenido de DHA, aporta un efecto antiinflamatorio y contribuye a la regeneración de la membrana celular del nervio, mientras que el citrato de magnesio ayuda a mantener la relajación muscular y a disminuir la tensión que suele acompañar estos cuadros.



La suplementación no sustituye el tratamiento médico ni la fisioterapia, sino que forma parte de un abordaje integral que también incluye estiramientos, fortalecimiento muscular, una alimentación balanceada y el mantenimiento de un peso saludable.



Los suplementos de Millennium Natural Systems se encuentran disponibles en las principales macrobióticas del país.