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Un diagnóstico que terminó en esperanza: Johnny superó el cáncer

El joven de 16 años, vecino de Talamanca, celebró junto a otros pacientes y sobrevivientes el aniversario 16 del Proyecto Daniel.

Por Teletica.com Redacción 10 de julio de 2026, 9:00 AM

Tras 10 meses de lucha contra un cáncer gástrico, Johnny Valdelomar recibió la mejor noticia: logró vencer la enfermedad.

La actitud positiva de este joven de 16 años, la ayuda de su familia y los médicos lo llevaron a superar la etapa. 

Este vecino de Talamanca es uno de los 100 jóvenes que celebraron este jueves la vida. Unos ya recibieron el alta médica y otros luchan por superar el diagnóstico.

Anualmente se detectan hasta 164 casos nuevos de cáncer entre jóvenes.

A lo largo de sus enfermedades, ellos recibieron el apoyo del Proyecto Daniel, que este 9 de julio cumplió 16 años de darle la mano a jóvenes entre los 13 y 25 años.

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