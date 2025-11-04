Un Big Mac por una causa solidaria: llega el Gran Día de McDonald’s

Muchas historias de esperanza y superación se escriben gracias a la labor de la Casa Ronald McDonald y Aldeas Infantiles SOS. Ambas organizaciones sin fines de lucro brindan apoyo a familias con hijos que requieren atención médica en el Hospital Nacional de Niños y a jóvenes en condición de vulnerabilidad, quienes buscan mejorar sus oportunidades laborales mediante el programa YouthCan!

En su edición 2024, el Gran Día de McDonald’s logró recaudar ₡185 millones, fondos que permitieron que la Fundación Infantil Ronald McDonald atendiera a 1.032 familias y ofreciera 8.699 noches de hospedaje en la Casa Ronald; mientras que Aldeas Infantiles SOS capacitó a 767 jóvenes, de los cuales 97 consiguieron empleo gracias al acompañamiento del programa YouthCan!



De cara al Gran Día 2025, McDonald’s y las organizaciones beneficiadas ya preparan la próxima jornada solidaria. La ciudadanía puede sumarse desde ahora a la preventa de cupones Big Mac, disponibles hasta el viernes 7 de noviembre, fecha del Gran Día 2025.

Los cupones de la preventa de la jornada solidaria de Gran Día puede encontrarlos en todos los restaurantes McDonald’s del país, y a través del App McDonald’s.