Un año de premios para quienes pagan con sus tarjetas BN

El Banco Nacional (BN) lanzó su nueva campaña “Lámpara de los Deseos”, una iniciativa que busca premiar la fidelidad de sus tarjetahabientes e inspirarlos a cumplir sus sueños.

Bajo un mensaje de optimismo, el BN se convierte en una “lámpara mágica” que recompensa el uso de las tarjetas BN Mastercard y BN Visa, ofreciendo la oportunidad de ganar un salario extra durante todo el 2026.

La promoción está vigente desde el 1° de noviembre de 2025 hasta el 31 de enero de 2026, y cada compra que realicen los clientes con sus tarjetas, ya sea de crédito o débito, equivaldrá a una acción. Si la transacción se efectúa en un datáfono del BN, las posibilidades se duplican, acumulando doble acción. La campaña aplica tanto para compras locales como internacionales.

En total, serán 10 clientes ganadores, quienes recibirán ₡500 mil mensuales durante todo el 2026, y 10 dueños de comercios con datáfonos del BN que podrán ganar hasta ₡5,5 millones en un solo tracto, siempre que cumplan con el reto de facturación establecido.