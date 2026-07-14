Triple reconocimiento impulsa el liderazgo de Seguros LAFISE en Costa Rica

Seguros LAFISE obtuvo tres reconocimientos otorgados en la premiación de los Broker’s Choice Awards, durante el XIII Congreso de Seguros. La compañía fue distinguida como la aseguradora con mayor evolución en Costa Rica y alcanzó el segundo lugar en las categorías de seguros generales y seguros de automóviles.

Los analistas de riesgo son parte del engranaje del servicio integral que ofrece Seguros LAFISE.

El XIII Congreso de Seguros fue organizado por la Cámara de Intermediarios de Seguros (CIS), que conmemora su 30.º aniversario este 2026.

“Para Seguros LAFISE es una gran alegría y un orgullo recibir estos reconocimientos que son un incentivo para el trabajo que venimos haciendo. Este resultado es producto de un equipo de trabajo enfocado en los detalles y en un servicio de excelencia. Nuestro reto es seguir creciendo y alcanzar mayores logros en el futuro a través de un servicio de calidad para todos nuestros clientes”, aseguró el Gerente General de Seguros LAFISE, Giovanny Mora.

Seguros LAFISE es premiado como la aseguradora con mayor evolución en Costa Rica.





El encuentro sectorial se estructuró en tres enfoques temáticos: el análisis de riesgos globales y el desempeño del mercado asegurador; la innovación, tecnología y nuevos modelos de seguro; y la profesionalización del sector mediante el desarrollo del capital humano.

Durante la actividad, se presentó la Tercera Edición del Estudio CIS INDEX 2025 por parte de Jorge Mora, director comercial para Centroamérica de Retail Latam. Dicho informe evalúa los indicadores de los procesos de servicio B2B e identifica los elementos que dinamizan el flujo de valor dentro del ecosistema asegurador de la región.