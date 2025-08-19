Tres recetas fáciles y deliciosas para sumar más proteína a su día

La proteína cumple un papel fundamental en el cuerpo humano. Es uno de los nutrientes esenciales para el correcto funcionamiento del organismo, ya que participa en la construcción, reparación y mantenimiento de tejidos, músculos, órganos y enzimas.

Aunque se encuentra naturalmente en muchos alimentos, en algunos casos puede ser necesario incorporar suplementos de proteína, especialmente en situaciones como: estados fisiológicos especiales (embarazo, lactancia), personas con poco apetito o que se sacian rápidamente, adultos mayores, quienes tienden a consumir menos proteína y, a la vez, la necesitan más, o deportistas o personas activas que requieren una mayor ingesta de proteína para recuperación muscular.



En este contexto, los suplementos de proteína como los que ofrece Millenium Natural Systems son una excelente alternativa. Además de su aporte de proteína, su fórmula puede incluir beneficios adicionales: vitamina B, potasio, bajo contenido de grasa, y una buena fuente de energía limpia.



La clave está en aprovechar estos productos de forma creativa y rica. Aquí le compartimos tres recetas simples, deliciosas y funcionales:



1. Bowl de frutos rojos con proteína



Ingredientes:

50 g de proteína sabor vainilla

¾ taza de frutos rojos congelados

½ banano pequeño congelado

Hielo al gusto

¾ taza de leche (animal o vegetal)

Frutas, coco deshidratado o semillas de chía para decorar



Preparación:

Licuar todos los ingredientes hasta obtener una mezcla cremosa. Servir en un bowl y decorar con frutas, coco o chía.



2. Pancakes con proteínas



Ingredientes:

50 g de proteína Whey

½ taza de harina (puede ser integral o de avena)

½ taza de leche (animal o vegetal)

1 cucharadita de esencia de vainilla

½ cucharadita de polvo de hornear

1 huevo

Endulzante al gusto



Preparación:

Mezclar todos los ingredientes hasta obtener una masa homogénea. Cocinar en sartén antiadherente a fuego medio, hasta que estén dorados por ambos lados.



3. Bombas energéticas de proteína



Ingredientes:

50 g de proteína Whey

1 cucharada de cacao en polvo

¼ taza de harina de avena

3 cucharadas de miel sabor maple

2 cucharadas de leche (animal o vegetal)

50 g de mantequilla de maní o almendras sin azúcar

1 cucharadita de esencia de vainilla



Preparación:

Mezclar todos los ingredientes hasta formar una masa manejable. Formar bolitas con las manos. Refrigerar si se desea una textura más firme.



Consumir proteína de forma adecuada no solo es importante, es esencial. Ya sea para mantener masa muscular, mejorar la recuperación o favorecer la salud general, una buena ingesta diaria hace la diferencia.