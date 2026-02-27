Tostadas crujientes: una merienda práctica para apoyar el desarrollo de los niños

En Meriendas Masters preparamos tostadas crujientes, una excelente opción: son fáciles de hacer y muy atractivas para los pequeños de la casa.

Para esta receta se utiliza pan cuadrado, regular o integral, al que se le pueden retirar las orillas y cortar en figuras divertidas. Se complementa con queso tipo americano de Dos Pinos, mortadela boloña de La Granja, además de tomate cherry o regular y aguacate.



La preparación consiste en colocar sobre el pan la mortadela boloña, añadir el queso, incorporar el tomate y, si se desea, una pizca de sal o especias como tomillo. Finalmente, se agrega el aguacate y se lleva al tostador, horno o air fryer durante aproximadamente 10 minutos hasta lograr una textura dorada y crujiente.



La clave de las meriendas máster es que sean variadas, completas desde el punto de vista nutricional e incluyan siempre algún vegetal, e incluso una fruta adicional. Además, son accesibles económicamente, ya que con un paquete de cada ingrediente se pueden preparar varias porciones.



Como acompañamiento, el Fresco Leche también es una alternativa práctica, puesto que aporta vitaminas y minerales y cumple con el decreto del Ministerio de Educación que regula las cantidades adecuadas de energía, grasa y azúcares añadidos en productos para sodas escolares.



Con opciones sencillas como esta, es posible ofrecer meriendas balanceadas, atractivas y alineadas con las necesidades nutricionales de la población estudiantil.