¿Tiene “descansos” en el trabajo? Una breve pausa hoy puede evitarle dolores mañana





El Consejo de Salud Ocupacional le invita a sumarse a la prevención de los trastornos musculoesqueléticos (TME) durante la campaña “Prevení hoy, evitá el dolor mañana” en los diferentes sectores laborales del país.

El propósito de esta campaña es cuidar su salud y la de sus compañeros, brindando herramientas prácticas para evitar lesiones y promover el autocuidado y la ergonomía participativa en cada centro de trabajo.





Más común de lo que parece

Los trastornos musculoesqueléticos (TME) son más comunes de lo que parecen. Afectan músculos, articulaciones, tendones y nervios, y muchas veces se originan por posturas forzadas, movimientos repetitivos o levantamiento de cargas.

Si no se atienden a tiempo, pueden causar dolor crónico, rigidez o incluso discapacidad, afectando su bienestar y el desempeño laboral.

Por eso, esta campaña busca recordar que prevenir es más fácil que curar. Con pausas laborales saludables, posturas adecuadas y prácticas ergonómicas, puede proteger su salud y trabajar de forma más cómoda y productiva.





La iniciativa está dirigida a profesionales en salud ocupacional, representantes de comisiones de salud ocupacional y a todas las personas que enfrentan riesgos ergonómicos en su trabajo.

En 2024, las enfermedades del sistema óseo-muscular representaron el 45 % de los casos laborales en Costa Rica, una cifra que podemos reducir con prevención y compromiso.

Toda la información y materiales de capacitación están disponibles de forma gratuita en https://cso.go.cr/divulgacion/campanas/musculoesqueletico/index.aspx.

Recuerde que prevenir hoy, le evitará dolor mañana.

