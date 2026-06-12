Tecnología estética mejora la apariencia de pestañas y cejas

El procedimiento consiste en la aplicación individual de fibras sintéticas sobre cada pestaña natural, utilizando diferentes técnicas que se adaptan a las características faciales y al resultado que desea cada persona.

Los especialistas recomiendan realizar retoques cada 15 o 22 días para mantener la densidad y apariencia deseadas. es fundamental evitar el contacto con agua y vapor durante las primeras 24 horas, no frotar ni halar las pestañas y cepillarlas diariamente con el aplicador recomendado para preservar su estado.



La despigmentación de tatuajes en cejas mediante tecnología láser ofrece una solución efectiva para quienes desean eliminar gradualmente pigmentos provenientes de tratamientos anteriores de microblading o micropigmentación.

Este procedimiento ayuda a corregir colores no deseados, mejora la apariencia de las cejas y prepara la piel para futuras intervenciones estéticas.

Como parte de los cuidados posteriores, se recomienda evitar la exposición directa al sol, no retirar las costras durante el proceso de cicatrización y mantener el área limpia e hidratada para favorecer una adecuada recuperación.

