“Team Down”: inclusión, pasión y goles que inspiran desde Costa Rica

Randy Madrigal, Daniel Morales, Anthony Espinoza, Ariel Guzmán y Jafet López son parte del equipo de fútbol sala Team Down. El grupo está compuesto por 20 jóvenes y también incluye los competidores de las Olimpiadas Especiales.

Ellos tienen entre 18 y 46 años de edad. Recientemente, participaron en un evento internacional en Costa Rica contra equipos de México, Guatemala y Nicaragua: los nacionales se ubicaron de segundos.

“Creo que parte de la misión de la asociación deportiva Team Down es buscar esos espacios deportivos para que ellos puedan competir en igualdad de condiciones, en este caso tenemos el equipo de fútbol, el equipo de fútbol sala, pero ansiamos más adelante a futuro, por qué no, tener otro tipo de disciplinas y así poder aumentar la cantidad también de muchachos, muchachas, personas con síndrome de Down que puedan desarrollarse en diferentes deportes”, aseguró Alexander Loría, presidente de “Team Down”.



A mediados del próximo año, viajarán a México para jugar otro torneo internacional.

