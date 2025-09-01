Tarjeta financiera inspirada en el amor por las mascotas

Las mascotas ya no son solo animales de compañía: son parte esencial de muchas familias costarricenses. Nos brindan alegría, paz y amor incondicional. En reconocimiento a ese vínculo especial, el Banco Popular y de Desarrollo Comunal y VISA presentan la nueva Tarjeta BP PETS, disponible en versiones de débito y crédito, diseñada especialmente para quienes comparten su vida con sus mascotas.

“Entendemos que las familias también están compuestas por esos seres que nos acompañan cada día y que merecen nuestro mayor cuidado: las mascotas. Nuestra nueva tarjeta es reflejo de ese compromiso social que evoluciona con las personas, que reconoce sus afectos y ofrece soluciones acordes a sus necesidades reales. Las mascotas nos regalan su amor más puro, y nosotros también queremos darles lo mejor. Esta tarjeta nace desde el corazón del Banco que siempre piensa en sus clientes y en toda la familia”, señaló Gina Carvajal Vega, Gerente General del Banco Popular.



Más que una tarjeta, BP PETS es un símbolo del vínculo afectivo entre las personas y sus animales, con un diseño visual distintivo y una estructura de beneficios que va desde promociones en comercios aliados hasta campañas de concientización sobre tenencia responsable. La tarjeta está disponible en dos modalidades:



Tarjeta de Débito BP PETS:



Asociada a una cuenta de ahorro voluntario en colones.

Facilita la reserva de fondos exclusivos para gastoa veterinarios, de alimentación, accesorios, grooming, emergencias, entre otros.

Incluye descuentos permanentes en comercios aliados.



Tarjeta de Crédito BP PETS:



Incluye planes de lealtad: Tasa Cero para gastos veterinarios, Puntos BP, Minicuotas, asistencia gratuita inicial y promociones diferenciales.

Permite a los clientes financiar productos y servicios para sus mascotas con condiciones preferenciales.

Seguridad y beneficios comerciales



Además de ofrecer beneficios diseñados especialmente para dueños y sus mascotas, las tarjetas de débito y crédito BP PETS incorporan funcionalidades modernas que permiten realizar pagos con rapidez, flexibilidad y total seguridad, gracias a la tecnología sin contacto de VISA. Asimismo, brindan la posibilidad de efectuar compras tanto en línea como en puntos físicos de forma protegida. Adicionalmente, estas tarjetas pueden integrarse a Google Wallet o Apple Wallet, según el dispositivo del cliente, lo que facilita una experiencia de pago digital más cómoda y eficiente.



Las personas que adquieran la tarjeta podrán disfrutar de descuentos exclusivos en comercios aliados como:



· Balance y Nutrisource: 20% en alimentos para mascotas.

· EPA: 10% en productos para el cuidado de mascotas.

· El Establo: 10% en servicios veterinarios.

· Alta Loma: 10% en espacios conmemorativos.

· Pops, Barf & Co, Rancho Samaná y el Hotel El Hidrante, entre otros.



Además, la tarjeta cuenta con el respaldo solidario de la Fundación Asís, que promueve procesos de adopción y bienestar animal, fortaleciendo así el compromiso del Banco con las causas sociales.



La Tarjeta BP PETS puede solicitarse a través de:



• Sitio web: www.bancopopular.fi.cr

• Oficinas comerciales del Banco Popular

• Call Center de Tarjetas: 800-257-0422



Con la Tarjeta BP PETS, el Banco Popular reafirma su vocación como el banco que acompaña la vida de las personas en cada una de sus etapas, afectos y prioridades.