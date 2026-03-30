Tapa dorada dio suerte a aficionada tica que ganó viaje al Mundial 2026

La pasión por el fútbol ya se siente con el arranque de la gran fiesta rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, y una afortunada seguidora ya aseguró su lugar en este evento global gracias a una reconocida promoción.

Helen Granados fue anunciada como una de las ganadoras gracias a Coca-Cola que busca premiar a los consumidores con una experiencia única: un viaje para dos personas con todo incluido para disfrutar del torneo más importante del fútbol mundial.

“Estoy sumamente emocionada, fue una gran sorpresa. Lo voy a disfrutar muchísimo porque soy fan de la marca”, expresó la ganadora, quien además confirmó que compartirá esta experiencia con su novio.

El premio contempla hospitalidad, entradas categoría 1 para un partido, transporte y una vivencia inolvidable en el Mundial 2026, convirtiéndose en una oportunidad única para los amantes del deporte.



La mecánica de participación es sencilla: solo deben comprar la Coca-Cola, destapar la botella, registrar el código que se encuentra bajo la tapa dorada y conservarla. Cada tapa representa una nueva oportunidad de ganar.



Tras miles de códigos registrados y semanas cargadas de expectativa, la promoción continúa activa, por lo que más personas aún pueden cumplir el sueño de asistir a una Copa del Mundo.



La iniciativa busca conectar generaciones a través del fútbol, recordando que cada botella destapa una emoción y acerca a los aficionados a vivir de cerca uno de los eventos más esperados del planeta.