Talento tico en Nueva York: Banda de Zarcero encendió el Madison Square Park

La Banda Municipal de Zarcero se presentó este viernes en el Madison Square Park de Nueva York en un formato reducido de apenas 18 músicos, debido a las limitaciones impuestas por el gobierno de la ciudad. A pesar de ello, la agrupación volvió a demostrar su talento y carisma, poniendo a bailar a todos los asistentes al ritmo de su música.

Varios costarricenses radicados en Estados Unidos expresaron con orgullo su emoción al ver a la emblemática banda presentarse en suelo neoyorquino. (Ver video adjunto).



Ahora, la banda se prepara para una de sus presentaciones más esperadas: el Desfile de la Hispanidad, que se celebrará el próximo 12 de octubre en la Quinta Avenida. En esta ocasión, los músicos lucirán el uniforme inspirado en la Isla del Coco, como parte de un mensaje de identidad nacional y orgullo costarricense.



Como cierre de su gira internacional 2025, la Banda Municipal de Zarcero participará el 14 de diciembre en el Desfile de las Estrellas en la Ciudad de Panamá, uno de los eventos navideños más importantes de la región, transmitido a millones de espectadores en todo el continente.