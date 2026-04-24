Suzuki presenta en Costa Rica el nuevo eVitara

Suzuki anuncia la llegada del nuevo Suzuki eVitara, su primer modelo 100% eléctrico que marca un paso clave en la evolución de la marca hacia nuevas tecnologías.

Este lanzamiento responde a la creciente demanda de soluciones de movilidad más eficientes, posicionando al eVitara como una alternativa moderna, versátil y adaptada a las necesidades del conductor costarricense.

El Suzuki eVitara ofrece una experiencia de conducción ágil, silenciosa y libre de emisiones, gracias a su motor eléctrico y batería de 61 kWh, que le permiten alcanzar una autonomía de hasta 428 km (WLTP), ideal tanto para el uso diario como para recorridos más largos.

Además, su compatibilidad con carga AC y DC facilita su integración con la infraestructura de carga disponible en el país.

El eVitara ha sido diseñado para brindar una experiencia tecnológica completa, incorporando pantalla digital de instrumentos y pantalla multimedia, conectividad Apple CarPlay y Android Auto, cargador inalámbrico y sistema de sonido premium Infinity.



A esto se suman modos de manejo (Eco, Normal y Sport), que permiten adaptar la conducción según las preferencias del usuario.

El modelo integra un completo paquete de asistencias a la conducción (ADAS), elevando el estándar de seguridad en su segmento, como por ejemplo: control crucero adaptativo, asistente de mantenimiento de carril, monitor de punto ciego, alerta de tráfico cruzado, cámara 360° y siete airbags.

Estas características permiten una conducción más segura y confiable en distintos entornos.

Con capacidad para cinco pasajeros y una distancia entre ejes de 2.700 mm, el eVitara ofrece un interior cómodo y funcional, acompañado de un diseño moderno que refleja la nueva etapa de Suzuki en electrificación

Con la introducción del eVitara, Suzuki refuerza su compromiso con la innovación y la movilidad sostenible, ampliando su portafolio con una propuesta alineada a las tendencias globales y a la evolución del mercado local.