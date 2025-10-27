SUV de lujo a precios accesibles: vea aquí los nuevos modelos de Soueast y Jetour

Soueast y Jetour presentaron su nueva gama de vehículos en Costa Rica, que destaca por su diseño moderno, equipamiento de alta gama y precios altamente competitivos (ver video adjunto).

Soueast, fiel a su lema “Facilitá tu vida”, presenta los modelos S07 y S09, ambos SUV de siete pasajeros que priorizan la comodidad y el lujo.



Jetour, por su parte, refuerza su posicionamiento como marca icónica con una gama de SUV adaptados a distintos estilos de vida.



Con precios que van desde los $22.900 hasta los $58.900 USD, Jetour se consolida como una opción de consumo masivo con altos estándares de calidad, mientras que Soueast, con precios desde los $33.900 USD, apunta a quienes buscan lujo y confort sin complicaciones.