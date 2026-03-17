Suplementos que no pueden faltar en su maleta para Semana Santa

Se acercan las vacaciones de Semana Santa y para que usted las disfrute al máximo, expertos recomiendan prestar especial atención a la salud, especialmente cuando los hábitos cambian. La licenciada en Enfermería, María Fernanda Quesada, detalla cuáles suplementos pueden convertirse en aliados indispensables durante estos días.

Uno de los principales cambios se da en el sistema digestivo. Al salir de casa, es común consumir más alimentos, en horarios distintos y con mayor contenido de grasa o condimentos, lo que puede provocar inflamación, hinchazón y malestar. Ante esto, Quesada recomienda el uso de enzimas digestivas, como las de papaya, que contienen papaína y bromelina, sustancias que ayudan a descomponer las proteínas, mejorando la digestión y la absorción de nutrientes. Lo ideal es consumirlas antes de las comidas o incluso en ayunas, con una cápsula diaria.



A estos se suman los probióticos, fundamentales para mantener una flora intestinal saludable. Su consumo diario contribuye a una mejor digestión y ayuda a prevenir molestias comunes durante los viajes, convirtiéndose en un complemento clave junto con las enzimas digestivas (ver video adjunto).



El descanso también suele verse afectado durante las vacaciones. Cambios de ambiente, luz o rutina pueden dificultar conciliar el sueño. En estos casos, la melatonina se presenta como una opción efectiva, especialmente para adultos. Se recomienda ingerirla aproximadamente 30 minutos antes de dormir y acompañarla de una adecuada higiene del sueño, como evitar pantallas y procurar espacios con poca luz. No obstante, se aconseja precaución en personas que consumen medicamentos para la presión o anticoagulantes, quienes deben consultar previamente con su médico.



En cuanto al cuidado de la piel, los betacarotenos destacan como un aliado importante. Estos pueden consumirse entre dos y cuatro semanas antes de la exposición al sol, ya que ayudan a reducir el estrés oxidativo provocado por los rayos ultravioleta. Además, contribuyen a prolongar el bronceado, permitiendo mantener por más tiempo un tono de piel dorado. Eso sí, los especialistas insisten en que no sustituyen el uso del bloqueador solar.



Precisamente, el protector solar es indispensable, incluso en días nublados. Se recomienda aplicarlo cada dos a cuatro horas, dependiendo de la actividad, y optar por productos hipoalergénicos y resistentes al agua, especialmente para el rostro. A esto se suma una recomendación básica pero clave: mantenerse bien hidratado durante el día, lo que favorecerá tanto la salud de la piel como el bienestar general.



Con estos cuidados y aliados, usted podrá disfrutar de sus vacaciones de Semana Santa con mayor tranquilidad y bienestar.