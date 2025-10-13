EN VIVO
Su corazón depende de usted: hábitos que reducen el riesgo cardiovascular

El estrés, la obesidad y el sedentarismo aumentan el riesgo de enfermedades cardiovasculares.

Por Teletica.com Redacción 13 de octubre de 2025, 10:52 AM

La probabilidad de que una persona padezca enfermedades cardiovasculares está directamente relacionada con factores como el estrés, la diabetes, la obesidad, el sedentarismo, el tabaquismo y la mala alimentación.

La buena noticia es que estas enfermedades se pueden prevenir con cambios simples en nuestro estilo de vida (ver video adjunto).

Mantener una dieta sana que incluya frutas y verduras, así como realizar ejercicio regularmente al menos durante 30 minutos, nos ayuda a mantener el sistema cardiovascular en forma.

Su corazón está en sus manos, comience a hacer cambios en su estilo de vida.

