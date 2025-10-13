Nacional
Su corazón depende de usted: hábitos que reducen el riesgo cardiovascular
El estrés, la obesidad y el sedentarismo aumentan el riesgo de enfermedades cardiovasculares.
La probabilidad de que una persona padezca enfermedades cardiovasculares está directamente relacionada con factores como el estrés, la diabetes, la obesidad, el sedentarismo, el tabaquismo y la mala alimentación.
La buena noticia es que estas enfermedades se pueden prevenir con cambios simples en nuestro estilo de vida (ver video adjunto).
Mantener una dieta sana que incluya frutas y verduras, así como realizar ejercicio regularmente al menos durante 30 minutos, nos ayuda a mantener el sistema cardiovascular en forma.
Su corazón está en sus manos, comience a hacer cambios en su estilo de vida.