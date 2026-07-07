SOMP: el nuevo nombre del síndrome de ovario poliquístico

El síndrome de ovario poliquístico ahora se conoce como síndrome ovárico metabólico poliendocrino (SOMP), un cambio adoptado en mayo de este año que busca reflejar que esta condición no solo compromete la salud de los ovarios, sino también el metabolismo y el sistema hormonal.

Entre sus síntomas más frecuentes se encuentran la fatiga, la caída del cabello, el acné hormonal, el crecimiento excesivo de vello, los ciclos menstruales irregulares y la dificultad para perder peso.

Como parte del manejo integral del SOMP, la alimentación y la suplementación pueden convertirse en aliados para mejorar la calidad de vida. Entre las opciones de Millenium Natural Systems destacan el picolinato de cromo, que favorece la sensibilidad a la insulina y ayuda a disminuir los antojos por alimentos dulces; el Omega 3, que actúa como antiinflamatorio natural y contribuye a mejorar el perfil de colesterol y triglicéridos; y la vitamina D con magnesio, que ayuda a reducir la inflamación, favorecer la ovulación y contribuir a un mejor descanso.



La línea de suplementos también incluye zinc y betacaroteno, recomendados para apoyar el tratamiento del acné hormonal, al favorecer la regeneración de la piel, reducir la inflamación y mejorar la cicatrización. Además, el selenio puede contribuir a disminuir la fatiga, fortalecer el cabello y las uñas. Estos suplementos deben utilizarse como complemento de un estilo de vida saludable y bajo la orientación de un profesional de la salud, de acuerdo con las necesidades de cada paciente.

