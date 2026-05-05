Sobrevivió gracias a la solidaridad de miles y ahora quiere devolver el favor desde la ciencia

En 2017, los padres de Daniel León lanzaron la campaña "Un millón de corazones por Dani" con un propósito claro: reunir los recursos necesarios para costear un trasplante de médula ósea en Estados Unidos. La respuesta de miles de costarricenses hizo posible lo que parecía un sueño lejano.





La cirugía fue todo un éxito. Tanto, que un año después de la operación la familia celebró con una fiesta el triunfo de Daniel sobre la enfermedad.





Hoy, con 20 años, ese niño que necesitó del apoyo de un país entero es un joven universitario con el futuro muy claro. Es frecuente verlo con su gabacha blanca: cursa el segundo año de microbiología y tiene una meta que lo impulsa cada día: ayudar a quienes padecen enfermedades raras como la que él mismo enfrentó. Daniel no olvida lo que vivió ni a quienes estuvieron a su lado en el momento más difícil. El agradecimiento hacia todas las personas que se solidarizaron con su causa es parte de lo que hoy alimenta su vocación. Daniel no olvida lo que vivió ni a quienes estuvieron a su lado en el momento más difícil. El agradecimiento hacia todas las personas que se solidarizaron con su causa es parte de lo que hoy alimenta su vocación.



