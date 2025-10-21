¿Sin tiempo para hacer trámites presenciales en la CCSS? Ahora tiene una excelente opción en Escazú

La Gerencia Financiera de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) habilitará en el primer piso de Multiplaza Escazú, una plataforma de servicios para ofrecerle a los visitantes la posibilidad de realizar consultas y trámites sobre aseguramiento, oficina virtual, EDUS, incapacidades, cobros, y pensiones, del viernes 24 al domingo 26 de octubre.



Se contará con seis puestos de atención para brindarle el servicio a todas las personas que se acerquen a dicha plataforma, en los horarios de Multiplaza Escazú, siendo estos viernes y sábado de 10 a. m. a 9 p. m. y domingo de 10 a. m. a 8 p. m.



Esto se lleva a cabo gracias a la colaboración de Grupo Roble.



La intención es brindarle a la población en general la posibilidad de gestionar trámites financieros y de pensiones en horarios y sitios no habituales, explicó Luis Rivera Cordero, director del Sistema Centralizado de Recaudación (SICERE) de la Gerencia Financiera.



“Para la Gerencia Financiera es importante que la población cuente con otras alternativas de acceso a nuestros servicios. Además de las sucursales ya definidas y nuestros canales virtuales, hemos querido acercarnos a aquellos sitios de mayor concurrencia, como los centros comerciales, donde los usuarios puedan realizar consultas y algunos trámites de forma directa en los sistemas SICERE, EDUS y Pensiones”, indica el Lic. Rivera.



Esta plataforma se ubicará en el primer piso de este centro comercial, al frente de la Librería Internacional.