Si busca productos infaltables de Cuaresma y Semana Santa, aquí le decimos cómo ahorrar

La cadena de supermercados Megasuper anunció una serie de descuentos especiales para facilitar las compras de las familias costarricenses durante la Cuaresma y la Semana Santa (ver video adjunto).



Durante la Cuaresma es habitual que aumente la demanda de ingredientes utilizados en preparaciones como ceviches, arroces con mariscos, mieles de frutas, panes caseros y arroz con leche, lo que suele impactar sus precios.

Ante este escenario, la empresa reforzó su promesa de “ofertas todos los días” con promociones enfocadas en productos de alta rotación en esta temporada, buscando aliviar el presupuesto de los hogares.

Megasuper cuenta actualmente con 84 supermercados en todo el país y con su plataforma de comercio electrónico www.megasuper.com, donde los clientes también podrán aprovechar estas promociones.

Megasuper, donde el ahorro se nota.







