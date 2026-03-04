Si busca casa propia, estas son las facilidades que encontrará en ExpoConstrucción 2026



En la ExpoConstrucción 2026, el BAC ofrecerá tasa fija hasta por ocho años en créditos en colones, aprobación inmediata durante la feria y la opción de aplazar la primera cuota hasta cuatro meses, sin intereses, durante los tres primeros meses del financiamiento para casa, lote o construcción.



Como parte de sus incentivos, el banco brindará el beneficio de “cero gastos” en proyectos precalificados —exonerando comisión, gastos legales y avalúo— y promoverá alternativas de vivienda sostenible para inmuebles certificados bajo estándares como EDGE, LEED, RESET o Bandera Azul Construcción Sostenible. A esto se suman convenios con desarrolladoras inmobiliarias, avalúo y mudanza gratuita, así como más de 15 asistencias para el hogar incluidas en el seguro del crédito.

Durante la feria también se orientará a las familias interesadas en aplicar al bono-crédito de vivienda, destinado a núcleos familiares con ingresos iguales o menores a ₡1.950.000 y para soluciones habitacionales de hasta ₡76 millones.

Además, quienes reciban su salario con BAC podrán optar por tasas preferenciales y disfrutar de Tasa Cero en más de 30 comercios afiliados para la compra de menaje, tecnología y artículos de decoración, con plazos de hasta 24 meses y vigencia hasta el 31 de mayo de 2026. Las solicitudes pueden gestionarse tanto en el stand del banco como en su plataforma digital.