Sequedad íntima: una molestia silenciosa que puede aparecer a cualquier edad

La sequedad íntima es una condición más común de lo que muchas mujeres imaginan. Aunque suele asociarse únicamente con el paso de los años, la realidad es que puede presentarse en distintas etapas de la vida y por múltiples razones: cambios hormonales, estrés, uso de medicamentos e incluso hábitos diarios.

El ginecólogo Roberto Morales Murillo señala que la salud de la zona genital es clave para la calidad de vida.

“Así como usamos cremas para el cuerpo y el rostro, debemos entender que la zona íntima también necesita hidratación. Cuando no se cuida adecuadamente pueden aparecer síntomas como picazón, ardor, quemazón o escozor, que incluso afectan la vida sexual”, explicó.

Puede aparecer desde la adolescencia



Contrario a lo que muchas personas creen, la resequedad no es exclusiva de la menopausia. En la adolescencia, por ejemplo, el eje hormonal aún es inmaduro, lo que puede provocar episodios de sequedad.



Asimismo, condiciones como el síndrome de ovario poliquístico, el sobrepeso, el hirsutismo, el acné y otros desórdenes hormonales pueden estar relacionados con esta molestia. El uso de anticonceptivos, aunque cada vez más avanzados y con menos efectos secundarios, también puede generar disminución del deseo sexual o resequedad vaginal en algunas pacientes.



Durante el embarazo y la lactancia, etapas de grandes cambios hormonales, también pueden presentarse problemas de lubricación. A esto se suman factores como la menopausia, enfermedades reumatológicas, el síndrome de Sjögren, diabetes, hipotiroidismo y tratamientos oncológicos como quimioterapia o radioterapia.



El especialista también destacó el impacto del estrés y los factores emocionales.

“La lubricación depende de una señal que envía el cerebro durante el deseo y la excitación. Si hay ansiedad o tensión, este proceso puede verse afectado”, subrayó.

Opciones de tratamiento y cuidado



Existen diversas alternativas para tratar la resequedad vaginal. Entre ellas, el láser vaginal para regeneración de tejidos, el uso de estrógenos locales en óvulos o geles y los hidratantes vaginal﻿es con ingredientes como aloe vera y ácido hialurónico.



Dentro de estas opciones, el doctor presentó FemeGyn Hidra, un hidratante vaginal con ácido hialurónico y aloe vera que puede utilizarse tanto de forma interna como externa. El producto cuenta con un aplicador anatómico que facilita su colocación y se recomienda, en términos generales, dos veces por semana como mantenimiento, aunque puede adaptarse según la etapa del ciclo menstrual o necesidades específicas (repase la entrevista completa en el video adjunto).



Además, la línea FemeGyn, con extracto de árbol de té para la zona externa, que ayuda a mantener la higiene íntima y prevenir el crecimiento de hongos y bacterias.

El tratamiento puede combinarse según cada caso. Lo importante es no normalizar el dolor ni la incomodidad. Hay soluciones seguras y efectivas.

La recomendación final es clara: hablar del tema sin vergüenza, informarse con profesionales y priorizar el bienestar íntimo como parte integral de la salud femenina.