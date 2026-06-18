Sequedad íntima puede aparecer a cualquier edad y afectar calidad de vida de las mujeres

La sequedad íntima es una condición que muchas mujeres padecen en silencio y que puede impactar significativamente su calidad de vida. Aunque comúnmente se asocia con el envejecimiento o la menopausia, la ginecóloga Flory Morera asegura que se trata de un problema que puede presentarse en cualquier etapa de la vida, desde la adolescencia hasta la adultez mayor.

Factores como los cambios hormonales, el posparto, la lactancia, algunas enfermedades crónicas e incluso ciertos medicamentos pueden provocar esta molestia.

La especialista explicó que la resequedad vaginal no siempre está relacionada con la edad, sino con diversas situaciones que alteran el equilibrio natural de la zona íntima. Entre las causas más frecuentes se encuentran la diabetes, enfermedades autoinmunes, variaciones hormonales durante el ciclo menstrual y algunos métodos anticonceptivos. Estos cambios pueden generar incomodidad, irritación y una sensación constante de falta de confort.



Morera destacó además la diferencia entre lubricación e hidratación vaginal. Mientras los lubricantes ofrecen un alivio temporal durante las relaciones sexuales, los hidratantes actúan de forma prolongada, ayudando a mantener la humedad natural de los tejidos durante varios días. Su uso regular permite mejorar la elasticidad y el bienestar de la zona íntima, favoreciendo una lubricación más natural y reduciendo las molestias cotidianas.

Como una alternativa para combatir la resequedad íntima, FemeGyn Hydra fue desarrollado para brindar hidratación prolongada y ayudar a restaurar el confort vaginal. Su fórmula combina ingredientes como ácido hialurónico, aloe vera y centella asiática, conocidos por sus propiedades humectantes y regeneradoras, que favorecen la hidratación natural de los tejidos. El producto se aplica generalmente dos veces por semana y está diseñado para mantener la humedad durante varios días, contribuyendo a disminuir molestias como irritación, ardor o sensación de sequedad, sin alterar el equilibrio natural de la zona íntima.



La ginecóloga enfatizó que la sequedad vaginal no debe considerarse una condición con la que las mujeres tengan que convivir. Esta situación puede afectar las relaciones de pareja, el desempeño laboral e incluso la seguridad y confianza personal. Por ello, recomienda utilizar productos formulados específicamente para la zona íntima, libres de irritantes y compatibles con el pH vaginal, así como consultar con un especialista para identificar la causa y recibir el tratamiento más adecuado.