Sensibilidad dental: ¿Por qué siento dolor al comer algo frío o caliente?

¿Ha experimentado alguna molestia o dolor en sus dientes al comer algo frío o caliente? Es probable que padezca de sensibilidad dental.

La sensibilidad dental se produce cuando la dentina, la segunda capa del diente que contiene terminaciones nerviosas, queda expuesta. Esta exposición genera esa molestia o dolor al contacto con estímulos térmicos.



Entre las causas más comunes se encuentran un cepillado demasiado fuerte o el uso de cepillos con cerdas duras, el consumo frecuente de alimentos ácidos, factores genéticos y la retracción de las encías, que deja la dentina al descubierto.



La buena noticia es que la sensibilidad dental tiene solución. Mantener una correcta higiene bucal es fundamental, y el uso de cremas dentales especialmente formuladas para reducir la sensibilidad puede ser de gran ayuda. Además, realizar limpiezas dentales periódicas es clave para controlar y tratar esta condición.



No ignore esta molestia, ya que puede derivar en problemas dentales más graves si no se atiende a tiempo.