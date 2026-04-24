Seis de cada diez mujeres no descansan bien durante su periodo: esta es la solución

Dormir bien durante la menstruación puede convertirse en un reto para muchas mujeres, ya sea por molestias físicas, cólicos o la preocupación por posibles fugas. Frente a esta realidad, Saba presenta su línea Buenas Noches, una propuesta enfocada en mejorar la calidad del descanso con productos diseñados específicamente para uso nocturno.

Seis de cada diez mujeres aseguran no dormir bien durante sus días menstruales, lo que impacta directamente su energía y desempeño diario.



La línea Saba Buenas Noches incluye cuatro opciones: la toalla regular, que incorpora tres zonas de protección para una rápida absorción; la toalla extra, que ofrece mayor longitud y alas traseras para evitar fugas; la versión ultra Invisible, más delgada y discreta, ideal para quienes buscan comodidad sin sacrificar seguridad; y el panty nocturno desechable, que brinda protección 360° y es recomendado para los días de flujo más abundante.



Todos los productos están diseñados para ofrecer hasta ocho horas de protección continua, lo que permite un sueño más tranquilo y sin interrupciones. Esta característica resulta clave, ya que el descanso adecuado incide directamente en el bienestar físico y emocional.



Además del uso de productos adecuados, la marca recomienda acompañar la rutina nocturna con hábitos que favorezcan el sueño, como evitar pantallas antes de dormir, optar por la lectura y utilizar aromas relajantes como la lavanda.



Con esta propuesta, Saba no solo busca ofrecer soluciones prácticas, sino también contribuir a la educación y normalización de la menstruación, promoviendo conversaciones abiertas sobre el bienestar femenino.