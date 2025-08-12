¿Se puede conservar una rosa por muchos años?

¿Le regalaron una rosa especial y le gustaría conservarla por muchos años más? Con la técnica del esqueje, puedes lograr que esa flor tan significativa eche raíces y crezca como un nuevo rosal en su jardín o maceta.

¿Qué necesitas?

• Tijeras de poda limpias

• Un bolígrafo o lápiz

• Guantes

• Sustrato universal (tierra con buen drenaje)

• Enraizador

• Pasta selladora (opcional pero recomendable)

• Una maceta

Paso a paso para hacer un esqueje:

1. Elige el tallo adecuado:

Busca un tallo de rosa que tenga entre 6 y 10 milímetros de grosor. Mientras más grueso, mejor.

2. Corta el esqueje:

Usa las tijeras para cortar un segmento de tallo de entre 10 y 15 centímetros de largo. Haz los cortes en diagonal, tanto en la parte inferior como en la superior.

3. Limpia el esqueje:

Retira las hojas y espinas del esqueje para facilitar la brotación.

4. Prepara la maceta:

Llénala con sustrato universal, que ofrece un buen drenaje. Con el lápiz o bolígrafo, haz un hoyo en la tierra para insertar el esqueje sin que se desprenda el enraizador.

5. Aplica el enraizador:

Sumerge la base del esqueje en enraizador para estimular el crecimiento de raíces.

6. Sella la parte superior (opcional):

Puedes aplicar pasta selladora en la parte superior del esqueje para prevenir la aparición de hongos y ayudar a que cicatrice.

7. Planta el esqueje:

Colócalo en el hoyo que preparaste y presiona suavemente el sustrato alrededor para fijarlo.

8. Ubica en un lugar adecuado:

Deja la maceta en un sitio con mucha luz, pero sin sol directo. Mantenla así hasta que el esqueje empiece a brotar.

Si quiere más consejos sobre cómo cuidar sus plantas o reproducir otras especies, puede contactar a Evergreen Costa Rica a través de sus redes sociales o visitar el sitio web: www.evergreencr.com.