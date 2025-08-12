¿Se puede conservar una rosa por muchos años?
Acá le mostramos paso a paso cómo reproducir una rosa mediante esqueje y conservarla por muchos años.
¿Le regalaron una rosa especial y le gustaría conservarla por muchos años más? Con la técnica del esqueje, puedes lograr que esa flor tan significativa eche raíces y crezca como un nuevo rosal en su jardín o maceta.
¿Qué necesitas?
• Tijeras de poda limpias
• Un bolígrafo o lápiz
• Guantes
• Sustrato universal (tierra con buen drenaje)
• Enraizador
• Pasta selladora (opcional pero recomendable)
• Una maceta
Paso a paso para hacer un esqueje:
1. Elige el tallo adecuado:
Busca un tallo de rosa que tenga entre 6 y 10 milímetros de grosor. Mientras más grueso, mejor.
2. Corta el esqueje:
Usa las tijeras para cortar un segmento de tallo de entre 10 y 15 centímetros de largo. Haz los cortes en diagonal, tanto en la parte inferior como en la superior.
3. Limpia el esqueje:
Retira las hojas y espinas del esqueje para facilitar la brotación.
4. Prepara la maceta:
Llénala con sustrato universal, que ofrece un buen drenaje. Con el lápiz o bolígrafo, haz un hoyo en la tierra para insertar el esqueje sin que se desprenda el enraizador.
5. Aplica el enraizador:
Sumerge la base del esqueje en enraizador para estimular el crecimiento de raíces.
6. Sella la parte superior (opcional):
Puedes aplicar pasta selladora en la parte superior del esqueje para prevenir la aparición de hongos y ayudar a que cicatrice.
7. Planta el esqueje:
Colócalo en el hoyo que preparaste y presiona suavemente el sustrato alrededor para fijarlo.
8. Ubica en un lugar adecuado:
Deja la maceta en un sitio con mucha luz, pero sin sol directo. Mantenla así hasta que el esqueje empiece a brotar.
Si quiere más consejos sobre cómo cuidar sus plantas o reproducir otras especies, puede contactar a Evergreen Costa Rica a través de sus redes sociales o visitar el sitio web: www.evergreencr.com.