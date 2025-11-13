San Rafael de Heredia estrena moderno sistema para manejo de residuos orgánicos

El Sistema de Manejo de Residuos Sólidos en San Rafael de Heredia estrena instalaciones y, además, tiene nueva maquinaria. Esto permitirá una mayor recolección de residuos en los diferentes barrios.

Por ejemplo, ahí se podrán procesar cáscaras de frutas, verduras y comidas, para evitar así que terminen en un botadero que contamine el ambiente (ver video adjunto).

Normalmente, los desechos se recolectan entre 150 familias, pero ahora se espera llegar a unas 850 del cantón.

Este proyecto fue posible gracias a una inversión de 192 millones de colones entre la Municipalidad de San Rafael y el INDER.

“Se desarrolla específicamente para ellos, según sus necesidades, todo se realiza desde cero, se fabrica tanto la mesa, se fabrican los transportadores, todo el sistema eléctrico se fabrica, también el sistema de control, eso les va a permitir tener un mayor manejo de residuos y poder aumentar la capacidad que tienen ellos para el compost”, aseguró Emanuel Zúñiga, colaborador del proyecto.

El municipio será el encargado de hacer la recolección y convertir los desechos en abonos, que en muchas ocasiones podrían llegar gratis a manos de los agricultores de la zona.

“Con el hecho de tratar el orgánico de forma separada de los otros materiales se minimiza la cantidad de gases de efecto invernadero que se emiten al ambiente, el hecho también de poder tratar únicamente orgánico da la opción de poder generar un material de alta calidad, un abono orgánico o sustituto de suelos, el cual puede ser utilizado no solamente en lo que son fincas, sino también siembras, incluso hasta en hortalizas”, comentó Marianela Rodríguez, gestora ambiental.

Se calcula que el 58% de los residuos que se producen en Costa Rica son orgánicos y estos podrían convertirse en abonos.

