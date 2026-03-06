Salud vaginal: clave para el bienestar y calidad de vida de las mujeres

La salud vaginal es una prioridad para el bienestar femenino, aunque muchas veces no se le brinda la importancia que merece. Mantener un adecuado equilibrio íntimo no solo ayuda a prevenir infecciones, sino que también aporta seguridad, comodidad y una mejor calidad de vida.

Para profundizar en el tema y brindar una guía sobre cómo cuidarse, la obstetra María del Pilar Navas explicó que primero es importante entender qué es la vagina y por qué su cuidado es fundamental.



La vagina es un conducto que conecta el útero, es decir, los órganos internos femeninos, con los órganos externos. Este canal cumple funciones esenciales, ya que por él pasa la menstruación, es el canal del parto y también forma parte de las relaciones sexuales.



De acuerdo con la especialista, la salud vaginal depende de un equilibrio entre distintos factores como las hormonas, el nivel de acidez o pH, la humedad y la presencia de microorganismos que hoy se conocen como microbiota. Este equilibrio es dinámico y su correcto funcionamiento es clave para evitar infecciones.



Entre las señales que pueden indicar que la salud vaginal no está en óptimas condiciones se encuentran el ardor vaginal o vulvar, la picazón, la presencia de secreciones con mal olor o con colores inusuales como amarillento, verdoso o un flujo blanquecino excesivo. También pueden presentarse molestias durante las relaciones sexuales.



La especialista explicó que estos problemas pueden aparecer cuando se altera el equilibrio natural de la vagina. Existen diversos factores de riesgo que pueden influir en esta alteración, como enfermedades asociadas o comorbilidades como la diabetes o el lupus, que pueden disminuir las defensas del organismo. También pueden influir condiciones como la obesidad, permanecer con ropa húmeda después de hacer ejercicio, tener múltiples parejas sexuales sin el uso de preservativo o una higiene inadecuada.



Además, el uso de antibióticos puede desestabilizar la flora vaginal normal, al igual que algunas etapas de la vida como el embarazo o la menopausia.



Para cuidar la salud vaginal, la doctora recomienda seguir algunos hábitos sencillos. Entre ellos destacan mantener una adecuada higiene con jabones que tengan un pH apropiado para la zona íntima, realizar la limpieza de adelante hacia atrás, utilizar ropa interior preferiblemente de algodón y evitar la humedad, cambiándose la ropa mojada después de nadar o hacer ejercicio.



También aconseja evitar el uso innecesario de antibióticos y recordar que los probióticos deben ser específicos para la salud vaginal, ya que no todos los que se utilizan para el sistema digestivo funcionan para esta zona.



Finalmente, la especialista recomienda que ante cualquier síntoma o molestia se consulte con un médico especialista para recibir el tratamiento adecuado.

