¿Sabía que dejar de fumar mejora su salud desde el primer día?

El tabaco daña gravemente la salud, sin importar cómo se consuma. Su uso aumenta el riesgo de infarto de miocardio y de accidentes cerebrovasculares, además de provocar daños severos al sistema respiratorio.

Lo positivo es que los beneficios de dejar de fumar comienzan desde el primer día. Según especialistas, el riesgo de infarto empieza a disminuir de forma inmediata una vez que se abandona el consumo de productos de tabaco.

Adoptar hábitos saludables, realizar chequeos médicos periódicos y mantener una alimentación balanceada son acciones clave para cuidar el corazón y mejorar la salud general.

Las enfermedades cardiovasculares no solo afectan a quien las padece, sino que también tienen un impacto significativo en las familias y comunidades. Por eso, cuidar el corazón es cuidar de quienes nos rodean.