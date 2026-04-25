¿Sabe a dónde se va su salario? BAC tiene las herramientas para que usted lo monitoree
Desde reportes de gastos en tiempo real hasta programas de educación financiera, BAC ofrece soluciones digitales para tomar el control de sus finanzas.
Para los clientes que reciben su salario a través de BAC, una buena gestión del dinero comienza con el acceso a herramientas que permiten tener claridad sobre sus finanzas. Desde el control de ingresos y gastos hasta la planificación de pagos, el banco ofrece soluciones digitales que facilitan la toma de decisiones informadas y promueven un manejo más ordenado de los recursos.
A través de plataformas como Banca en Línea y Banca Móvil, los usuarios pueden realizar transacciones de forma ágil, consultar sus movimientos en tiempo real y organizar sus obligaciones financieras. Funcionalidades como “Mis Finanzas” permiten visualizar reportes detallados, identificar patrones de gasto y establecer metas de ahorro, lo que contribuye a una administración más estratégica del dinero.
Este ecosistema se complementa con iniciativas como “Yo sí sé”, que buscan educar y acercar a los clientes a los beneficios disponibles. Sumado a ello, BAC ofrece espacios de formación a través de programas como Finanzas Positivas, donde las personas pueden fortalecer sus conocimientos financieros y desarrollar hábitos que les permitan aprovechar mejor sus ingresos a largo plazo.