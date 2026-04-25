¿Sabe a dónde se va su salario? BAC tiene las herramientas para que usted lo monitoree

Para los clientes que reciben su salario a través de BAC, una buena gestión del dinero comienza con el acceso a herramientas que permiten tener claridad sobre sus finanzas. Desde el control de ingresos y gastos hasta la planificación de pagos, el banco ofrece soluciones digitales que facilitan la toma de decisiones informadas y promueven un manejo más ordenado de los recursos.

A través de plataformas como Banca en Línea y Banca Móvil, los usuarios pueden realizar transacciones de forma ágil, consultar sus movimientos en tiempo real y organizar sus obligaciones financieras. Funcionalidades como “Mis Finanzas” permiten visualizar reportes detallados, identificar patrones de gasto y establecer metas de ahorro, lo que contribuye a una administración más estratégica del dinero.



Este ecosistema se complementa con iniciativas como “Yo sí sé”, que buscan educar y acercar a los clientes a los beneficios disponibles. Sumado a ello, BAC ofrece espacios de formación a través de programas como Finanzas Positivas, donde las personas pueden fortalecer sus conocimientos financieros y desarrollar hábitos que les permitan aprovechar mejor sus ingresos a largo plazo.

