Saba impulsa línea de toallas sanitarias enfocada en discreción y comodidad

La marca Saba presenta su línea Invisible y Ultra Invisible, diseñada para brindar mayor comodidad y discreción durante el periodo menstrual, adaptándose a las necesidades de las mujeres en su día a día.



Estos productos se caracterizan por su tecnología de absorción rápida y materiales más delgados, lo que permite que la toalla se ajuste al cuerpo sin generar incomodidad ni marcarse bajo la ropa, incluso en prendas ajustadas.



De acuerdo con la marca, la línea busca ofrecer mayor seguridad y libertad de movimiento, permitiendo que las usuarias continúen con sus actividades cotidianas sin interrupciones ni preocupaciones durante su ciclo.

