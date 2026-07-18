Robots sorprenden en combate de artes marciales

Una pelea de artes marciales mixtas entre robots terminó con una decapitación y el combatiente siguió peleando como si nada.



La pelea se realizó en Shenzhen, China. Este fue el debut de la primera liga profesional y comercial de combate libre protagonizada por robots humanoides.



Dentro de un octágono, los dos robots T800, de 1,73 metros de altura, intercambiaron golpes y patadas. Tal como una película de ciencia ficción.

El robot literalmente perdió la cabeza, pero continuó peleando y fue declarado ganador por tres asaltos contra dos.



Cuatro personas podrían pasar un año entero "viviendo en Marte", pero sin salir de la Tierra.



La NASA abrió una convocatoria para encontrar a voluntarios de su próximo experimento: una simulación sobre cómo sería habitar el planeta rojo.



Los seleccionados vivirán durante doce meses en una simulación marciana: estarán en una base acondicionada, pero con espacio reducido, recursos limitados y retrasos en las comunicaciones, como si estuvieran a millones de kilómetros de la Tierra. Durante la misión, deberán cultivar alimentos, realizar caminatas espaciales simuladas y darle mantenimiento a equipos.



OpenAI, la empresa creadora de ChatGPT, ya dio el salto al mundo de los dispositivos físicos y su primer aparato no es un celular ni un robot: es un pequeño teclado con inteligencia artificial.



El dispositivo se llama Codex Micro y está dirigido a desarrolladores que utilizan el modelo Codex para programar. El teclado incorpora 13 teclas mecánicas, un joystick y un dial giratorio que permiten controlar tareas de programación sin apartar las manos del escritorio.