Robot humanoide conquista el Chimborazo y ya tiene la mira puesta en el Everest

Le presentamos a Pemba, un robot de Unitree GI modificado, y acaba de escalar el volcán Chimborazo en Ecuador, superando los 6.200 metros de altitud (ver video adjunto).

El robot caminó por su cuenta. En los tramos con mayor inclinación y en puntos técnicamente complejos, tuvo que ser cargado por el equipo de la expedición. Pero su siguiente reto es el monte Everest, el punto más alto del planeta. Ya veremos si lo logra.

¿Le gustaría pilotear un avión alrededor del mundo entero? Bueno, puede tener una experiencia muy similar ¡y gratis! Google Earth incorporó un simulador de vuelo. Esta nueva función permite sobrevolar ciudades, montañas y paisajes desde una computadora.

La función genera modelos tridimensionales del mapa. Sobrevolamos el Volcán Arenal, el Parque Nacional Marino Ballena y las montañas de Costa Rica, que lucen muy bien.

Rockstar ha revelado la portada del Grand Theft Auto 6… Y es esta, muy al estilo clásico de la saga.

GTA VI promete ser uno de los mayores saltos tecnológicos en la historia de los videojuegos. Es considerado uno de los proyectos más ambiciosos de la industria del entretenimiento por su nivel de detalle.

Lleva más de ocho años en desarrollo y su producción ha sido señalada como una de las más costosas. A partir de este jueves 25 de junio, el juego podrá reservarse, a falta de cinco meses para su lanzamiento.